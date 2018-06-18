Министр оценил работу кафе в Калининграде на четыре с минусом

Сегодня, 17:59

В субботу во время матча Нигерия - Хорватия в Калининграде, в общепите возникли явные проблемы. Как сообщается, они попросту не были готовы к наплыву людей.

Сегодня на пресс-конференции Андрей Ермак рассказывал о первом дне матчей в Калининград, как они проходили и что город запланировал для гостей. Также не мог не вспомнить о работе кафе и ресторанах. Министр оценил их работу на четыре с минусом.

Как он объясняет, перед началом Чемпионата мира проводил беседы с хозяинами заведений, чтобы те были готовы к любому потоку людей, потому что очевидно, что десятки тысяч фанатов будут сидеть в кафе. Поэтому и говорил, чтобы всего хватало. Однако не хватило.

В Калининграде будет проходить еще три игры, поэтому Андрей Ермак верит, что рестораторов и владельцев кафе в Калининграде эта ситуация чему-то научила и больше такого не повторится.