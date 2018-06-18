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Британских болельщиков сняли с поезда по пути в Волгоград

Сегодня, 16:42

Два британца направлялись на матч Англия против Туниса и из-за неприличного поведения были сняты с поезда.

Как сообщается, один мужчина поссорился с полицейским и вытянул у того пистолет из кобуры. Он был быстро задержан и обезоружен. Второй разбил окно в поезде, после чего поранился. Парню обработали рану в больнице и отпустили.

Скорее всего, этих двух британских болельщиков не увидят на первом матче своей команды. Их сняли с поезда по пути в Волгоград. К слову, игра между командой Англии и Тунисом состоится сегодня на стадионе в Волгограде, в 21:00 по московскому времени.

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