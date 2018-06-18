В Нижнем Новгороде телебашню окрасят в цвета флагов Швеции и Южной Кореи

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Город приветствует участников ЧМ-2018.

В день первого матча группового этапа Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде пройдут тематические мероприятия, целью которых является приветствие сборных, участвующих в мировом первенстве. Уже сейчас на местном стадионе проходит первый в городе матч ЧМ-2018 между национальными командами Швеции и Южной Кореи. В этой связи организаторы приняли участие специальным образом осветить нижегородскую телебашню. Её окрасят в цвета этих двух сборных. Отмечается, что праздничный перформанс буден виден в ночное время суток с 22:00 до 01:00. А вот для кого это зрелище будет по-настоящему праздничным, а для кого – утешительным, станет известно по окончанию поединка.

Ранее стало известно, что 150 фанатов сборной Швеции не попадут в Нижний Новгород из-за того, что авиаперевозчик оказался не в состоянии удовлетворить запрос на перевозку пассажиров. Фанаты сетуют, что билеты на мероприятие обошлись им от 600 евро.