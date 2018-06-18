«Не хватает персонала»: 150 фанатов Швеции не попадут в Нижний Новгород

Сегодня, 16:05

Компания-перевозчик просто не смогла обеспечить перелёт чартерного самолёта. Люди заплатили за однодневную поездку от 600 до 1700 долларов.

Как рассказали местные информагентства, 150 фанатов не попадут в Нижний Новгород на матч Швеции и Южной Кореи из-за того, что в аэропорту Арланда не хватает обслуживающего персонала. Представитель компании-оператора Swedavia рассказал, что не хватило сотрудников авиакомпании Maleth, а другой самолёт она не предложила.

Одни из путешественников заявил, что «народ буквально в слезах». Люди заплатили от 5 до 15 тысяч крон, что эквивалентно 600-1700 долларов. Организатором поездки была компания Watch it live. Она предлагала футбольным фанатам однодневную поездку в Нижний Новгород на сегодняшний матч Швеция-Южная Корея. Это было очень удобно, то есть люди, которые много работают, смогли бы посмотреть футбол и сразу же вернуться домой, не отвлекаясь от дел.

Путешественникам предлагались обеды, шампанское, транспорт и так далее, всё зависело от суммы. В компании-организаторе уже принесли извинения болельщикам и пообещали возместить моральный ущерб.

Тем временем в Нижний Новгород всё же удалось добраться больше 6,5 тысячи болельщиков из Швеции. От Южной Кореи приехало около 2 тысяч человек. На стадионе сейчас происходит настоящий аншлаг с полными трибунами. Всё увешано тематическими флагами и эмблемами, а болельщики создают атмосферу настоящего праздника.