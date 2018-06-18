VistaNews.ru


«Не хватает персонала»: 150 фанатов Швеции не попадут в Нижний Новгород

Сегодня, 16:05

Компания-перевозчик просто не смогла обеспечить перелёт чартерного самолёта. Люди заплатили за однодневную поездку от 600 до 1700 долларов.

Как рассказали местные информагентства, 150 фанатов не попадут в Нижний Новгород на матч Швеции и Южной Кореи из-за того, что в аэропорту Арланда не хватает обслуживающего персонала. Представитель компании-оператора Swedavia рассказал, что не хватило сотрудников авиакомпании Maleth, а другой самолёт она не предложила.

Одни из путешественников заявил, что «народ буквально в слезах». Люди заплатили от 5 до 15 тысяч крон, что эквивалентно 600-1700 долларов. Организатором поездки была компания Watch it live. Она предлагала футбольным фанатам однодневную поездку в Нижний Новгород на сегодняшний матч Швеция-Южная Корея. Это было очень удобно, то есть люди, которые много работают, смогли бы посмотреть футбол и сразу же вернуться домой, не отвлекаясь от дел.

Путешественникам предлагались обеды, шампанское, транспорт и так далее, всё зависело от суммы.  В компании-организаторе уже принесли извинения болельщикам и пообещали возместить моральный ущерб.

Тем временем в Нижний Новгород всё же удалось добраться больше 6,5 тысячи болельщиков из Швеции. От Южной Кореи приехало около 2 тысяч человек. На стадионе сейчас происходит настоящий аншлаг с полными трибунами. Всё увешано тематическими флагами и эмблемами, а болельщики создают атмосферу настоящего праздника.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Нижнем Новгороде телебашню окрасят в цвета флагов Швеции и Южной Кореи

Михалков продолжил поездку в Нижний Новгород после травмы головы

Мутко прибыл в Нижний Новгород на тестовый матч ЧМ-2018

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Рекомендуем