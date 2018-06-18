Черчесов рассказал, как Германия исправит проигрыш мексиканцам

Сегодня, 14:39

По словам главного тренера российской сборной, команде просто не повезло, и она ещё отыграется.

Черчесов рассказал, что смотрел вчера матч Германии и проигрыш мексиканцам, а также сегодня ещё раз пересмотрел некоторые моменты. Тренер рассказал, как сборная исправит ситуацию. Черчесов считает, что это всего лишь первый матч. Одним везёт, а другим нет. Финальный счёт мог бы быть совершенно другим, ведь моменты были.

По словам Черчесова, Германия – турнирная команда. У них есть все качества, чтобы исправить ситуацию. Сам тренер признаётся, что знаком с Левом, поэтому болел за немцев.

Стоит отметить, что сборная Германии 23 июня в Сочи сыграет с Швецией, а 27 июня в Казани сыграет с Южной Кореей.