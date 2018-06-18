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Песков: Японская принцесса приедет на игру в Саранск

Сегодня, 14:00

Хисако Такамадо планирует приехать с визитом в Россию, чтобы поддержать сборную своей страны. Япония сыграет с футболистами из Колумбии.

Песков рассказал, что некоторые представители Японии посетят Россию во время проведения игр по футболу. Также политик подчеркнул, что японская принцесса приедет на чемпионат в Саранск, чтобы оказать поддержку игрокам своей страны. Это будет первый официальный визит королевской семьи из Японии в России. В заключение Песков сказал, что о точной дате своего визита представители власти Японии должны объявить самостоятельно.

Напомним, что чемпионат мира в этом году состоится в России с 14 июня по 15 июля. Россия уже успела обыграть Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Сборная Японии сыграет с Сенгалом 24 июня в Екатеринбурге, а 28 июня состоится матч Японии с Польшей в Волгограде.

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