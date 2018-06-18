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«Россия - эталон чистоты и порядка»: Фанаты ЧМ-2018 описали впечатления от Ростова

Сегодня, 13:28

Довольными после встречи сборной Бразилии и Швейцария остались даже самые преданные фанаты, прибывшие в РФ с плакатом «спасибо за ласку».

Недавно в Ростове состоялся матч группового этапа Бразилия-Швейцария. Улицы города были заполнены счастливыми болельщиками, которые устроили настоящий карнавал. Все бразильцы считали, что именно их сборная уже в шестой раз выиграет ЧМ-2018. Однако по итогам матча была ничья.

Хоть победы получить не удалось, но фанаты ЧМ-2018 описали свои впечатления от Ростова, как самые хорошие. Некоторые люди в социальных сетях заявили, что «Россия - эталон чистоты и порядка», некоторые благодарили страну «за ласку», а точнее за «хороший приём».

Довольны матчем остались и красивые девушки из Бразилии, которые явно приезжали за победой. Одна из фанаток заявила, что матч дал «потрясающую энергию», которую она никогда не забудет. Многие отметили, что им очень понравилась атмосфера, хотя они и не были фанатами футбола, став случайными участниками торжества.

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