Бразильцы прошли по Ростову с куклами Дональда Трампа

Сегодня, 13:15

Ростовчане могли заметить необычные костюмы иностранных болельщиков. Некоторые отличились костюмами динозавров и супергероев.

Некоторые бразильцы подошли к подготовке серьезно, и прошли по Ростову с костюмами и куклами президента США Дональда Трампа. Ростовчанам очень понравилось представление, некоторые восхитились необычными костюмами. Болельщиков из Бразилии и Швейцарии встречали с хлебом и солью казаки, которые вручили им сувениры.

Ранее жители Ростова пожаловались на болельщиков из Швейцарии, подчеркнув, что они очень невоспитаны и нечистоплотны. Некоторые оставляли на набережной мусор после пикников, другие превратили парки отдыха в туалеты. Хотя нужно подчеркнуть, что администрация Ростова-на-Дону сделала все возможное, чтобы места с большим скоплением людей во время матчей были оборудованы уличными туалетами.