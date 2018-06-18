VistaNews.ru


Бразильцы прошли по Ростову с куклами Дональда Трампа

Сегодня, 13:15

Ростовчане могли заметить необычные костюмы иностранных болельщиков. Некоторые отличились костюмами динозавров и супергероев.

Некоторые бразильцы подошли к подготовке серьезно, и прошли по Ростову с костюмами и куклами президента США Дональда Трампа. Ростовчанам очень понравилось представление, некоторые восхитились необычными костюмами. Болельщиков из Бразилии и Швейцарии встречали с хлебом и солью казаки, которые вручили им сувениры.

Ранее жители Ростова пожаловались на болельщиков из Швейцарии, подчеркнув, что они очень невоспитаны и нечистоплотны. Некоторые оставляли на набережной мусор после пикников, другие превратили парки отдыха в туалеты. Хотя нужно подчеркнуть, что администрация Ростова-на-Дону сделала все возможное, чтобы места с большим скоплением людей во время матчей были оборудованы уличными туалетами.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Аэропорт Платов в Ростове впервые принял Boeing 777

На Ростов-Арене не прошли антивандальный тест нежные сидения

Болельщики из Бразилии превратили Ростов в Перуанск

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем