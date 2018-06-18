Звезда английского футбола привёз свою семью на ЧМ-2018 частным самолётом

Сегодня, 13:13

Супруга нападающего национальной сборной Джейми Варди забрала четырёх детей из школы на две недели и уже прибыла в Петербург.

Среди фанатов футбола есть тоже чудаки. К примеру, исландские любители спорта приехали в Москву на «Ниве», гражданин Германии решил доехать до России на тракторе, а португальцы решили прокатиться в разукрашенном вагончике. Таких любителей путешествовать оказалось огромное количество.

Однако были и те, кто предпочёл более комфортный транспорт. К примеру, звезда английского футбола Джейми Варди привёз свою семью на ЧМ-2018 частным самолётом. Его супруга Ребекка уже прибыла в Петербург с четырьмя детьми, младшему из которых едва исполнился один год. Уже сегодня семья нападающего отправится в Волгоград.

Ребекка рассказала, что она не может не поддерживать своего супруга. Она заранее забрала детей из школы на целых две недели, а также договорилась с дирекцией и администрацией.

Стоит отметить, что сегодня в «Волгоград Арене» состоится встреча англичан и сборной Туниса. Встреча начнётся в 21:00.