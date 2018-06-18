В соцсетях нашли "причину победы" мексиканской сборной на ЧМ-2018

Сегодня, 11:50

Мексиканским талисманом в чемпионате мира по футболу, по словам пользователя соцсети Twitter Паолы Джанет, стала ее бабушка.

Девушка выложила в сеть видео, где ее бабушка желает удачи мексиканской сборной. Юзеры подержали девушку и согласились, что без бабушки Мексика бы проиграла сборной Германии. В соцсетях шутят, что нашли истинную "причину победы" команды на ЧМ-2018.

Во время прямой трансляции в Москве женщина благословила футболистов. Видеозапись буквально «разлетелась» по Twitter, о чем свидетельствует 141 тыс. ретвиттов и 371 тыс. лайков.

Напомним, на ЧМ-2018 Мексика одержала победу над Германией со счетом 1:0.