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Футболисты сборной Швейцарии «кайфонули» от жизни в Ростове

Сегодня, 11:47

Игроки покидают город с отличными эмоциями.

У сборной Швейцарии сложилось отличное впечатление о Ростове. Игроки национальной сборной поделились эмоциями от приёма с прессой. В частности, вратарь Ян Зоммер и защитник Штефан Лихтштайнер отметили, что остались довольным тем, как к ним относились местные жители. Футболисты назвали Ростов «классным городом», признавшись, что они «кайфонули» от жизни здесь. Швейцарцы поблагодарили ростовчан за радушный приём, отметив, что им всё очень понравилось.

Гостей принимали в аэропорту Платов, где их встретили казаки и организовали даже небольшое представление. Как известно, поводов для восторга у швейцарских спортсменов более чем достаточно, поскольку в стартовом поединке группового этапа ЧМ-2018 им удалось вырвать ничью у одного из фаворитов турнира – сборной Бразилии. Матч завершился со счётом 1:1.

Ранее мы писали, что футболистам из Бразилии разрешили секс во время ЧМ-2018. Врачи сборной считают, что интимная близость позволит спортсменам снять напряжение и как следует подготовиться к выступлениям на мировом первенстве.

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