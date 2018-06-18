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«Как проиграть, если президент на трибуне?»: Лопырёва зовёт Путина на матч Россия — Египет

Сегодня, 10:45

Посол ЧМ-2018 уверена, что Путин поможет сборной обыграть египтян.

Виктория Лопырёва обратилась к президенту России посредством своего Twitter-аккаунта. Модель и посол ЧМ-2018 заявила, что поприветствовала его швейцарского коллегу с неплохим результатом матча его сборной против национальной команды Аргентины. При этом в результате поединка она не увидела ничего удивительного.

«Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны?», - пишет Лопырёва.

В этой связи она зовёт Владимира Путина на следующий матч российской сборной, который состоится уже завтра в Санкт-Петербурге. Как известно, глава государства присутствовал на матче-открытии ЧМ-2018, где россияне обыграл соперников из Саудовской Аравии с разгромным счётом 5:0. Начало поединка Россия – Египет, напомним, завтра в 19:00.

Ранее мы писали, что футбольный болельщик, не верящий в победу сборной России, проиграл спор. Мужчина гулял голым по городу. Поступок фаната запечатлели очевидцы данного инцидента, которые опубликовали запись в сети.

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