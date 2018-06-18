Тренер сборной Бразилии: «Ростовский газон - это «мягкий ковер»

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Тите рассказал о своих впечатлениях о приеме в Ростове-на-Дону. Тренер сожалеет, что не смог остаться в городе еще на несколько дней.

Тренер Бразильской сборной Тите рассказал, что ему очень понравилась Россия. Также футболист подчеркивает, что Ростов принял их очень добродушно, а играть на «Ростов-Арене» одно удовольствие. По словам Тите, газон на поле был настолько мягкий, что он сравнил его с ковром, на котором приятно играть и не страшно падать. Мужчина так и не смог прогуляться по всему городу из-за частых тренировок, однако он выразил надежду, что вернется в Россию еще раз. Ранее Бразилия сыграла со Швейцарией. Матч закончился ничейным счетом.