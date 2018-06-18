VistaNews.ru


Тренер сборной Бразилии: «Ростовский газон - это «мягкий ковер»

Сегодня, 10:39

Тите рассказал о своих впечатлениях о приеме в Ростове-на-Дону. Тренер сожалеет, что не смог остаться в городе еще на несколько дней.

Тренер Бразильской сборной Тите рассказал, что ему очень понравилась Россия. Также футболист подчеркивает, что Ростов принял их очень добродушно, а играть на «Ростов-Арене» одно удовольствие. По словам Тите, газон на поле был настолько мягкий, что он сравнил его с ковром, на котором приятно играть и не страшно падать. Мужчина так и не смог прогуляться по всему городу из-за частых тренировок, однако он выразил надежду, что вернется в Россию еще раз. Ранее Бразилия сыграла со Швейцарией. Матч закончился ничейным счетом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Кержаков рассказал, чем его возмутил фильм Козловского «Тренер»

Виктория Лопырева привезла Кубок мира по футболу в Ростов

ФК «Ростов» победил «Тосно» во втором тестовом матче

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем