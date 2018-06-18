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Забивший гол мексиканец заявил о планах выйти в финал ЧМ-2018

Сегодня, 10:16

Хавьер Эрнандес заявил, что он не хочет разводить шумиху, занимая в этом вопросе спокойную позицию. Даже победа над Германией не стоит такого внимания.

Забивший гол мексиканец также заявил, что он приехал со сборной в самый разгар этой шумихи, которая негативна и тяжёлая. Сейчас же всё должно быть наоборот, у футболистов другой подход. Хавьер Эрнандес также рассказал о планах национальной сборной выйти в финал ЧМ-2018. Это главная цель и ничего хорошего не будет, если Мексика проиграет Корее и Швеции.

По мнению Эрнандеса, его коллегам-футболистам относиться к победе над Германией нужно очень спокойно, так как волнение и бурная реакцию может привести к дальнейшим поражениям. Футболист заявляет, что многие считают футбол спортом, а многие шоу, но в этом вопросе в любом случае стоит быть объективным.

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