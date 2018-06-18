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«Проклятие чемпионов»: Германия готова на всё ради победы на ЧМ-2018

Сегодня, 08:48

Немцы не остановятся ни перед чем, чтобы стать третьей в истории командой защитившей титул.

Германия стала первым шоком на ЧМ-2018, минимально проиграв Мексике на старте чемпионата. Несмотря на это, подопечные Йоахима Лёва не теряют уверенности в себе, желая повторить достижение предыдущего мундиаля, где бундестим стала триумфатором. Немецкие футболисты полны решимости продемонстрировать, что Германия по-прежнему готова на всё ради победы на чемпионате. В послематчевом интервью главный тренер «орлов» заявил, что команда просто не смогла сыграть, как обычно. «Мы выглядели нервными и не могли играть так, как хотели. Мы должны проанализировать, чтобы было не так и сделать выводы.», - заявил Лёв.

Как известно, дважды подряд стать чемпионами мира никому не удаётся вот уже более пятидесяти лет. Впервые это смогла сделать Италия, завоевав главный футбольный трофей в 1934 и 1938 годах, а повторила её достижение сборная Бразилии с легендарным Пеле в составе на форумах 1958 и 1962. В последние годы «проклятие чемпионов» приводит к тому, что при попытке защитить титул чаще всего они даже не выходят из группы.

Ранее россияне рассказали, кого считают фаворитом ЧМ-2018.

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