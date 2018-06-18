VistaNews.ru


Метро Москвы поздравило мексиканцев с победой на испанском языке

Сегодня, 08:45

Дело в том, что национальная футбольная сборная Мексики выиграла сборную Германии со счётом 1:0.

В сообщении метро Москвы указывается, что оно поздравило мексиканцев с действительно крупной для них победой на родном испанском языке. Как уточнили представители метрополитена, они также напомнили футбольным фанатам, как проехать до станции МЦК «Лужники».

Сборная Мексики победила сборную Германии со счетом 1:0. Теперь мексиканцы возглавляют турнирную таблицу группы F. 18 июня в Нижнем Новгороде состоится встреча сборной Южной Кореи и Швеции.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

  • Unexpected token ':' in blockpro/card_related.tpl line 4, near '{'transport':' <- there

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем