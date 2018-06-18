Метро Москвы поздравило мексиканцев с победой на испанском языке

Сегодня, 08:45

Дело в том, что национальная футбольная сборная Мексики выиграла сборную Германии со счётом 1:0.

В сообщении метро Москвы указывается, что оно поздравило мексиканцев с действительно крупной для них победой на родном испанском языке. Как уточнили представители метрополитена, они также напомнили футбольным фанатам, как проехать до станции МЦК «Лужники».

Сборная Мексики победила сборную Германии со счетом 1:0. Теперь мексиканцы возглавляют турнирную таблицу группы F. 18 июня в Нижнем Новгороде состоится встреча сборной Южной Кореи и Швеции.