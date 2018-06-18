Болельщик ЧМ-2018 из Германии на тракторе похвалил российские дороги

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Разбитые магистрали в провинции немца нисколько не смутили.

Болельщик сборной Германии Губерт Вирт, прибывший из ФРГ на ЧМ-2018 на тракторе, остался довольным состоянием транспортной инфраструктуры в России. Пенсионер похвалил российские дороги, пояснив, что во время путешествия по стране проблем у него не возникало. Мужчина прибыл на мировой футбольный форум на собственной сельскохозяйственной технике и фургоне, который он тянул за собой несколько тысяч километров пути. Вирт отметил, что средняя скорость движения составляла 30 километров в час. Компанию мужчине составил его лучший друг – такса Хекса. Пенсионер в интервью СМИ выразил надежду, что сборная Германии сможет защитить в России титул чемпиона мира. К слову, подопечные Йоахима Лёва своих болельщиков накануне несколько огорчили, проиграв в стартовом поединке Мексике со счётом 1:0.

Ранее мы писали, что английский болельщик ради ЧМ-2018 уволился с работы и приехал в Россию на велосипеде. Мужчина преодолел огромный путь, чтобы посмотреть на выступление собственной команды.