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«Россия забрала мое сердце»: Нападающий Коста-Рики рад вернуться в страну

Вчера, 22:50

После поражения от команды Сербии (0:1) на ЧМ-2018 нападающий сборной Коста-Рики поделился эмоциями от возвращения в Россию.

Маркос Уренья поделился с журналистами своим впечатлением от пребывания в Российской Федерации. Футболист отметил, что страна проделала отличную работу и на высшем уровне подготовилась к чемпионату мира по футболу 2018. Он заявил, что любит Россию, где он не был на протяжение долгого времени. С этой страной у футболиста связано очень много воспоминаний. Маркос Уренья признался: «Россия забрала мое сердце». Футболист был весьма рад вернуться в страну.

У него спросили, говорит ли он все еще по-русски, на что Уренья на русском ответил, что может говорить и все понимает, однако он давно не практиковался и ему язык дается с небольшим трудом.

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