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Болельщики из Мексики и Германии устроили песенный батл на эскалаторе метро в Москве

Сегодня, 21:21

Перед матчем в "Лужниках" футбольные фанаты начали задорно исполнять кричалки и песни на станции метро «Спортивная».

Очевидцы сообщили, что болельщики футбольных сборных из Мексики и Германии на станции столичного метрополитена «Спортивная» в предвкушении предстоящего спортивного состязания в «Лужниках» на эскалаторе устроили песенный батл.

Спортивные фанаты в Москве задорно пели, дудели, выбивали ритмы, размахивали национальными флажками, двигаясь вверх. Благодаря своей массовости болельщики мексиканской сборной одержали верх, громко скандируя «Мехико». Развлечение веселых ребят в метро попало на камеры очевидцев.

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