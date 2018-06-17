Сегодня, 19:37

До окончания матча еще полчаса, однако мексиканские болельщики словно обезумели и буквально «заводят» столичные фан-зоны.

В Москве проходят массовые пляски фанатов мексиканской сборной, которая продолжает выигрывать у сборной Германии с минимальным перевесом в один мяч. Забитый гол в ворота европейских грандов настолько воодушевил латиноамериканцев, что столичные тратуары превратились в танцполы. Пока на поле без изменений.

Сборная Германии атакует большими силами и несколько раз была близка к успеху. Однако мексиканцы не собираются отдавать свой главный матч отборочного турнира, поэтому немцам будет непросто подобраться к воротам соперника. Пока фанаты танцуют игрокам сборной приходится довольно туго. Несколько раз мяч едва не пересек линию ворот.