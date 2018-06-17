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«Моя жена не отпустила меня»: картонный мексиканец стал звездой ЧМ – 2018

Сегодня, 19:36

В сети появилась страничка мексиканского болельщика Ховьера, который со своими друзьями делится фото и видео с ЧМ-2018. Вот только вместо самого Ховьера в Россию приехала его картонная копия.

Каких только болельщиков не встретишь на ЧМ – 2018. В этот раз креативностью отличились мексиканские болельщики. Они прибыли на ЧМ – 2018 вместе с картонной копией своего друга Ховьера, строгая жена которого не отпустила его в Россию. Теперь Ховьер наблюдает за матчами дома, а его картонная копия отправилась колесить по России.

Картонный мексиканец стал звездой ЧМ – 2018 среди болельщиков. Он одет в синюю футболку с надписью «моя жена не отпустила меня». Друзья Ховьера фотографируются с ним, ездят с картонным товарищем в общественном транспорте и никогда не забывают взять его с собой на матчи.

В сети даже появилась отдельная страничка, на которую выкладывают фото и видео с картонным болельщиком. Вот она – истинная любовь к футболу и настоящая дружба.

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