«Футбол на воде»: петербуржские болельщики сыграли на палубе «Принцессы Анастасии»

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Матч состоялся в рамках проекта «Футбол в четырех стихиях». Первый же матч провели на станции «Международная» на 65-метровой глубине.

Петербуржские болельщики сыграли в «футбол на воде» Матч состоялся на палубе «Принцессы Анастасии». Команда российских болельщиков сыграла с экипажем судна « Moby SPL». Выбор места для игры объясняется тем, что около 20 тысяч иностранных болельщиков прибывают в Санкт-Петербург именно морским путем.

Игра продолжалась до тех пор, пока все мячи не улетели за борт. Отметим, что за пределами палубы оказалось три мяча. Победу одержала команда экипажа судна, число забитых голов которой превысила десяток.

Напомним, проект «Футбол в четырех стихиях» создан для того, чтобы показать многогранность такого вида спорта, как футбол.