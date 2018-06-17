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В церкви Ростова молился за победу сборной один швейцарец

Сегодня, 19:40

В единственный католический ростовский храм Тайной вечери, перед матчем Бразилия-Швейцария пришел помолиться всего один швейцарец. Об этом сообщил прессе настоятель прихода отец Збигнев Бартошевски. По словам святого отца, ему удалось пообщаться с фанатом.

Настоятель подчеркнул, что болельщик Швейцарии был единственным иностранным прихожанином в тот день, бразильские болельщики не сочли нужным молиться за свою команду. Около 10 тысяч болельщиков Швейцарии и Бразилии прибыли в Ростов-на-Дону. Последние данные гласят, что в Швеции католиков 41%, а в Бразилии – 64%.

Напомним, в 21:00 по МСК состоится матч сборной Бразилии и Швейцарии. Это будет первая игра, проведенная в донской столице.

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