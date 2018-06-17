В Казани для болельщиков ЧМ-2018 открыли вытрезвитель

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Конечно, это будет не тем заведением при отделениях милиции, где карманы нетрезвых граждан потрошили в обмен на холодный душ и койку на ночь. Тем не менее, перебравшим гостям мундиаля будет где «переболеть».

Как сообщают в местной администрации, специализированный медицинский центр предназначен, в основном, для иностранный туристов. Болельщики, злоупотребившие алкогольными напитками от радости или, наоборот, с горя, будут вежливо подняты с городских газонов и скамеек, после чего доставлены для оказания помощи.

Услуга не является бесплатной, однако, по мнению городских чиновников, лучше заплатить скромную сумму за комплекс медицинских услуг, чем быть обворованными криминальным элементом. Тарифы на услуги вытрезвителя не приводятся, зато сообщается, что уже пятеро иностранцев, не оценивших реально своих возможностей, были доставлены в центр для реабилитации. Подчеркивается, что помощь будет абсолютно бесплатной если жизни пациента угрожает опасность.