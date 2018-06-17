Египетский актер скончался из-за проигрыша сборной страны на ЧМ-2018

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Махер Эсам не пережил минимальный проигрыш сборной Египта уругвайцам в первом отборочном матче Чемпионата мира. Для поклонников звезды египетского кинематографа это стало неожиданностью, но не для родных Эсама.

Известный египетский актер скончался в 38 лет из-за проигрыша сборной страны на ЧМ-2018. Как сообщают друзья, сопровождавшие Махера на матч, он почувствовал себя плохо сразу после единственного гола, забитого уругвайцами и впал в кому. Скорая помощь отвезла Эсама в столичную клинику, где российские медики диагностировали инсульт. Мужчина был без сознания и не мог шевелиться самостоятельно.

Утром в воскресенье Махер Эсам скончался. Родственники актера умоляли его не ехать на Чемпионат, так как четыре года назад во время футбольного матча на стадионе в Бразилии, Эсам также впал в кому. Только чудом его тогда удалось реанимировать. Второй раз ему судьба не дала шанса. Актер будет похоронен на родине. Правительство Египта уже высказало свои соболезнования. Футболисты сборной шокированы и находятся в подавленном состоянии.