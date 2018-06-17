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Парикмахер из Сургута подстриг сборную Франции

Сегодня, 16:41

Сургутский барбер постриг одну из самых сильных команд Чемпионата мира. И при том не напрашивался – его пригласили.

Виталий Пименов до сих пор приятно шокирован. Перед матчем защитник сборной Франции обратился к парикмахеру через Instagram. Адиль Рами «попросил навести порядок на голове ему и его команде». И, конечно, Виталий не смог отказать столь уважаемым людям и не раздумывая прилетел в Москву. В отеле Hilton Garden Inn, как позже поделился барбер, были не лучшими условия: это был спортзал, в котором было, мягко говоря, душновато. Но это не повлияло на результат и огромную радость для Виталия. Те в свою очередь похвалили своего парикмахера за отличную работу.

Виталий, кстати, является самым дорогим и лучшим барбером в Сургуте. Также он обладатель призов многих соревнований. Его ценят и за пределами родного города.

К слову, именно вчера сборная Франции открыла для себя ЧМ-2018 победой над Австралией со счетом 2-1. Следующая игра команды состоится 21 июня против сборной Перу.

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