Манчини помог сбитой пожилой женщине

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Тренер сборной Италии Роберто Манчини стал свидетелем аварии, в которой пострадала 94-летняя женщина. У пострадавшей обнаружено несколько переломов.

Роберто Манчини во время своего отпуска помог сбитой пожилой женщине. Звездный тренер гулял со своим другом и стал свидетелем ДТП, в котором пострадала женщина 94 лет. К счастью, друг Манчини был врачом и оказал пострадавшей первую медицинскую помощь, пока на место происшествия не прибыли медики. Женщину госпитализировали с несколькими переломами.

Сын пострадавшей поведал о происшествии на страничке в своем Facebook, поблагодарив Роберто Манчини и всех очевидцев, которые не прошли мимо, а проявили доброту к его матери.