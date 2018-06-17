VistaNews.ru


Манчини помог сбитой пожилой женщине

Сегодня, 16:22

Тренер сборной Италии Роберто Манчини стал свидетелем аварии, в которой пострадала 94-летняя женщина. У пострадавшей обнаружено несколько переломов.

Роберто Манчини во время своего отпуска помог сбитой пожилой женщине. Звездный тренер гулял со своим другом и стал свидетелем ДТП, в котором пострадала женщина 94 лет. К счастью, друг Манчини был врачом и оказал пострадавшей первую медицинскую помощь, пока на место происшествия не прибыли медики. Женщину госпитализировали с несколькими переломами.

Сын пострадавшей поведал о происшествии на страничке в своем Facebook, поблагодарив Роберто Манчини и всех очевидцев, которые не прошли мимо, а проявили доброту к его матери.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Роберто Манчини: Заболотный способен на большее. В первых матчах ему было нелегко

Отказался от 13 миллионов: Канчельскис назвал Манчини крысой, убегающей с корабля

В Кирове врач МВД спасла потерпевшую в аварии женщину

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем