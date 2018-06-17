Жительница Екатеринбурге приютила бездомного болельщика из Египта

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Горожанка помогла футбольному болельщику из Александрии, который стал жертвой мошенничества, и остался без жилья.

Жительница Екатеринбурга, которая приютила у себя бездомного болельщика футбольной сборной из Египта, рассказала, что в чате, где общаются жители ее дома, кто-то сообщил об одиноком иностранце, который стоит близ секции комплекса. Довольно поздним, холодным веером растерянный мужчина одиноко стоял около забронированной и оплаченной им накануне квартиры в районе Южного автовокзала, звонил в домофон, и по телефону хозяевам, однако ему не отвечали. Пожалев мужчину, Нина пустила Исмаила в свой дом, абсолютно бесплатно предоставив комнату в своей квартире. Стоит отметить, что на помощь болельщику пришли многие местные жители, в том числе и из соседних домов, растрогав такой заботой Исмаила.

Председатель местного ТСН сообщил, что это уже не первый подобный случай. У болельщика из Египта остались некие документы, в которых указано, что он внес предоплату в размере 6 000 рублей. Теперь этим делом займется полиция.