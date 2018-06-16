Экстрасенс предсказала результат России и назвала победителя ЧМ-2018

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Ясновидящая Галина Янко давала интервью еще до первого матча, в котором национальной сборной удалось обыграть игроков Саудовской Аравии, на чем тогда и настаивала женщина.

Экстрасенс предсказала результат России, однако точный счет ей назвать не удалось – вместо 5:0 Янко предположила, что россияне выиграют с показателями 2:1. Но на этом прогнозы Галины не закончились и она назвала победителя ЧМ-2018. По словам экстрасенса, победить в 1/8 российским футболистам не удастся – они уступят Испании.

Относительно финальных игр, по предсказанию Янко, сразятся за победу аргентинцы и португальцы, где во время оформленных Роналду и Месси дублей болельщики насладятся невероятно зрелищным противостоянием. По словам ясновидящей, победа достанется Португалии.