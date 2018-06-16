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Бразильские болельщики прокатились на динозаврах в столичном метро

Сегодня, 20:35

СМИ продолжают публиковать снимки необычных болельщиков ЧМ – 2018. В этот раз в центре внимания оказались болельщики из Бразилии.

ЧМ-2018 известен не только яркими матчами и достижениями футболистов, но и не менее яркими болельщиками, которые достаточно творчески подходят к выражению своей любви к такому виду спорта, как футбол.

Вот и бразильские болельщики проявили креатив и прокатились верхом на динозаврах в столичном метро. Конечно, речь идет не об артефактах, а о надувных фигурках динозавров, которые создают иллюзию того, что их оседлали.

Напомним, сборная Бразилии сыграет против сборной Швейцарии завтра в Ростове-на-Дону на «Ростов-Арене».

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