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Хейтеры обвинили Россию в хайпе на ребёнке-инвалиде ради собственной выгоды, однако девочка не понимает, откуда столько зла.

Врачи Татарстана поставили на ноги Полину Хаеретдинову. Судьба этого ребенка берет начало в прошлом году, когда в инвалидном кресле девочка сопроводила Роналду на поле для поединка Кубка конфедераций в 2017 году. В этом году на поле ЧМ-2018 Акинфеев уже был удостоен чести выйти с мужественной девочкой. Врачи Татарстана смогли поставить на ноги прикованную к инвалидной коляске Полину, благодаря успешной операции и отточенной методике.

«Каждый творец своего счастья сам, насколько ты вкладываешься в эту жизнь, так она тебе и возвращает. Я продолжаю тренироваться, чтобы в один прекрасный момент суметь не только встать, но и ходить», - говорила девочка.

В социальных сетях приняли подарок для девочки как хайп российской власти. Об этом рассказывают в социальных сетях случайные люди.

«Сегодня многие новостные онлайн-издания пестрят темой о том, что девочка-инвалид встала на открытии #fifa2018. А комментарии меня просто убили. И про то, что наше правительство купило этот договорной матч, и про то, что #СборнаяРоссии так же решила хайпануть на моей инвалидности, потому что в прошлом году большой огласке придали трогательный момент с поцелуем Роналдо, когда он поблагодарил за подаренный браслет и поцеловал в макушку. Почему же вы люди такие злые????», - пишет девочка.