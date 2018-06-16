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Прикосновение мяча рукой Юмтити дало пенальти сборной Австралии

Сегодня, 18:56

Французский защитник Юмтити рассказал о своем прикосновении рукой мяча во время матча. Хоть и не повлияло это на счет против сборной Франции, все же это была очень грубая ошибка.

Как признался Самюэль, он думал, что мяч уже перелетел, когда тот коснулся рукой. Футболист хоть и слегка начал нервничать, но больше был уверен в победе своей команды. Также он пообещал в дальнейшем пытаться показать улучшенную игру, потому что это был всего лишь первый матч для них на Чемпионате.

Его неосторожное движение дало сборной Австралии пенальти. Но австралийцам не помогло это и они проиграли со счетом 2-1.

Следующая игра французов будет в четверг, 21 июня против сборной Перу на стадионе в Екатеринбурге.

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