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Дмитрий Маликов высмеял неудачное пенальти Месси

Сегодня, 18:36

Мировые болельщики активно комментируют сегодняшнюю игру Аргентина – Исландия. Певец Дмитрий Маликов не остался в стороне. 

На своей страничке в Facebook певец выложил «мем» с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси. На фото звезда футбола задирает футболку, а под ней размещена рекламная афиша концерта российского исполнителя. На «меме» виднеется надпись: «А ты купил билет на концерт Дмитрия Маликова?». Сам певец прокомментировал размещенное фото следующим образом: «Ах, Месси-Месси, давай уж лучше концерт мой рекламируй, раз даже пенальти забить не можешь». Таким образом, Дмитрий Маликов высмеял неудачное пенальти Месси.

Напомним, сегодняшняя игра ЧМ-2018 между сборной Аргентины и национальной командой Исландии завершилась со счетом 1:1. На 19-й минуте аргентинский футболист Серхио Агуэро забил первый гол матча. 23-я минута ознаменовалась голом, который забил Альвред Финнбогасон, - нападающий сборной Исландии. На 64-й минуте матча Лионель Месси не смог реализовать пенальти. Теперь в мировом футболе новый исторический момент, который ознаменовался для вратаря Ханнеса Халльдоурссона отбитым мячом от легендарного Месси.

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