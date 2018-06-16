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«Фантастика»: Саркози оценил атмосферу на ЧМ-2018 в России

Сегодня, 18:28

Политик пристально рассмотрел все нюансы организации мундиаля, и рад победе сборной Франции против Австралии.

Находясь в Казани, Саркози оценил атмосферу на ЧМ-2018 в России. Сегодня сборная Франции победила в поединке против противников из Австралии, со счетом 2:1. Экс-президент Франции не смог отказаться от зрелища на поле и лично поддержал своих футболистов. Фанаты сборной Франции не помнят себя от счастья. Поскольку команда победила в соревновании. Теперь нужно дальше стараться играть хорошо, чтобы приблизится к мечте и возможно увезти кубок победителей на родину.

«Это фантастика» - отчетливо расслышали футбольные болельщики фразу от Саркози, когда политик пытался рассказать собеседнику об организации мундиаля в России.

Хороший пример поддержать своих футболистов также продолжит японская принцесса приедет в Саранск. Официальный визит гостьи уже запланирован в МИД РФ.

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