Английские фанатки поддержали сборную жаркими танцами в бикини

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Студентки разделись во благо подопечных Гарета Саутгейта, которые встретятся с игроками из Туниса уже через два дня в рамках ЧМ-2018. Блондинка и брюнетка поразили общественность прямо на пляже Брайтона, где отдыхали в тот момент.

Английские фанатки поддержали национальную сборную жаркими танцами в бикини, и пропустить мимо внимания таких болельщиц будет очень трудно. Студентки Брайтонского университета предстали перед публикой в белых купальниках и взяли в качестве символики флаги страны, которые прекрасно гармонировали на фоне обнаженных тел.

Матч между сборной Англии и Туниса состоится уже 18 июня на «Волгоград Арене», поэтому команды активно готовятся и запасаются энергетикой фанатов. Такая поддержка, которую оказали студентки в бикини, будет весьма кстати накануне футбольного противостояния.