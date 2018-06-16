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Английские фанатки поддержали сборную жаркими танцами в бикини

Сегодня, 18:22

Студентки разделись во благо подопечных Гарета Саутгейта, которые встретятся с игроками из Туниса уже через два дня в рамках ЧМ-2018. Блондинка и брюнетка поразили общественность прямо на пляже Брайтона, где отдыхали в тот момент.

Английские фанатки поддержали национальную сборную жаркими танцами в бикини, и пропустить мимо внимания таких болельщиц будет очень трудно. Студентки Брайтонского университета предстали перед публикой в белых купальниках и взяли в качестве символики флаги страны, которые прекрасно гармонировали на фоне обнаженных тел.

Матч между сборной Англии и Туниса состоится уже 18 июня на «Волгоград Арене», поэтому команды активно готовятся и запасаются энергетикой фанатов. Такая поддержка, которую оказали студентки в бикини, будет весьма кстати накануне футбольного противостояния.

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