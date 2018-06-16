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Японская принцесса приедет в Саранск поддержать команду на ЧМ

Сегодня, 18:09

Хисако Такамадо лично поддержит сборную Японии в поединке с Сенегалом 23 июня.

Поездку уже подтвердили на дипломатическом уровне. В МИД РФ знают о визите почетных гостей и надеются, что поединок будет впечатляющим. Перед игрой Японии и Сенегала, японская принцесса приедет на специальную тренировочную базу своих земляков, которая расположена в Казани. После приедет в Саранск, где с дипломатами насладится феерическим матчем ЧМ-2018. Захватывающий матч России и Саудовской Аравии уже поразил футбольных болельщиков, которые оценили подготовку обеих сборных.

Этот эпический поединок наделал много шума в прессе и социальных сетях. Сотни мемов появились в аккаунтах жителей России. В одном из городов не верящий в победу сборной России в поединке с Саудовской Аравией поспорил с друзьями, что победа будет не за русскими футболистами. Друзья уверяли парня в обратном, взывая к здравому смыслу и подготовке спортсменов.

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