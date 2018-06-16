Британцы хвалят Россию и отторгают свои ожидания

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Болельщики из Англии сейчас находятся в Волгограде. Они делятся своими впечатлениями о России и всем довольны.

Многие британцы, приехав сюда, ожидали много чего. Возможно, настраивались и на плохое. Однако пока им все нравится. «Нас окружают только доброжелательные люди!» - отмечают англичане окружающих.

Напомним, что два года назад во время матча Россия – Англия в Марселе был настоящий дебош. Улицы превратились в поле битвы. Не всегда полиции даже удавалось разобраться со сторонами общественной драки. И скорее всего, британцы по приезду в Россию очень боялись повтора.

Пока что гости с Королевства довольны, и все свои опасения отторгают. Они хвалят уровень Чемпионата и уверены, что при такой качественной подготовке такого больше не повторится.

Ближайший матч с британской командой состоится 18 июня против сборной Туниса.