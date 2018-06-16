Сборная Польши посмотрела в Сочи футбольный матч дельфинов

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Поляки стартуют на ЧМ-2018 в России 19 июня матчем против Сенегала. Сейчас подопечным Адама Навалки остается тренироваться и убивать время оригинальными развлечениями.

Сборная Польши обосновалась перед стартом ЧМ-2018 в Сочи. Сегодня «темная лошадка» мундиаля посмотрела в дельфинарии парка «Ривьера» футбольный матч дельфинов. Черноморские афалины устроили 45-минутное шоу с перепасовками, ударами и прочими трюками. В завершении представления дельфин Новик нарисовал для поляков картину.

Источник фото: портал «Российская газета»

Подопечные Адама Навалки сыграют на ЧМ-2018 в группе Н, куда также попали Сенегал, Япония и Колумбия. Данный квартет считается одним из наиболее сбалансированных по силе. Выйти в плей-офф может каждый и с любого места. Тем не менее, Роберт Левандовский и прочие польские звезды мирового футбола позволяют полякам считаться фаворитами на лидерство в группе Н.

Выход в 1/8 Навалка и команда воспримет, как должное, ведь нынешнее поколение сборной Польши способно на большее. Первые две команды из квартета Н попадают на лидеров группы G. С огромной долей вероятности, соперниками поляков в первом раунде плей-офф станут либо бельгийцы, либо англичане. В обоих случаях Левандовский и команда будут считаться неочевидными аутсайдерами, победа которых не воспримется как сенсация.