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Необычный подарок приготовили нападающему Салаху болельщики Чечни

Сегодня, 15:25

Болельщики Чеченской республики приготовили нападающему сборной Египта по футболу Мохамеду Салаху необычный подарок.

Ко дню рождения футболиста, которому исполнилось 26 лет 15 июня, преподнесли огромный стокилограммовый торт. На вершине торта красовалась золотая бутса.

Сборная Египта на время Чемпионата мира - 2018 базируется в столице Чечни. Игроки возвращались в плохом настроении из Екатеринбурга, где проиграли матч сборной Уругвая. Увидев торт в вестибюле отеля и попав в праздничную атмосферу, футболисты начали улыбаться. Такой прием всех явно обрадовал. Болельщики поблагодарили Мохамеда за отличную игру в нынешнем сезоне. Отметили его замечательные человеческие качества. Ведь Салах занимается благотворительностью по всему миру.

В матче, который состоится в Санкт-Петербурге 19 июня, Салах обязательно сыграет в составе сборной Египта. Имениннику пожелали удачи.

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