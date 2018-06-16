«Миссия невыполнима»: Сможет ли Иран выйти в плей-офф ЧМ-2018?

Сегодня, 15:15

Первая сенсация Чемпионата мира по футболу в России – минимальная победа подопечных Карлуша Кейроша над марокканцами и последующее лидерство в группе В, даренное ничье Испании и Португалии.

«Наша миссия невыполнима, но мы уцепимся мертвой хваткой за выход в плей-офф ЧМ-2018», - говорил Карлуш Кейрош после жеребьевки мундиаля в России.

Во вчерашнем матче с марокканцами абсолютно каждый игрок Ирана был на высоте. Защитники практически не допускали ошибок, нападающие отчаянно цеплялись за мяч, а полузащита умело сокращала разрывы между линиями. Как итог, коллективная игра подкосила уверенность соперника, забившего мяч в собственные ворота на 95-й минуте.

Минимум на 3 часа Кейрош с подопечными возглавили группу В. Дальше – больше. Фантастический Криштиану Роналду оформил-хет-трик, убив сразу двух зайцев: Португалия не отстала от безоговорочного фаворита Испании, а «темная лошадка» остался на первом месте. Все, фавориты сыграли между собой, и аутсайдеры выявили сильнейшего. Группе В остается ответить на главный вопрос: сможет ли Иран выйти в плей-офф ЧМ-2018?

Это был первый случай за 20 лет, когда Иран выиграл свой матч на ЧМ. В далеком прошлом от азиатов пострадали США. В среду, 20 июня, на «Казань Арене» подопечные Кейруша сойдутся со злыми испанцами. После во многом несправедливой ничьи с португальцами «Красную фурия» нацелится на разгромную победу. Скорее всего, чуда в РТ не случится, однако для иранцев это не будет трагедией, ведь у них есть право на оплошность.

Португалия очень веселая команда, способная сыграться как вничью, так и вовсе проиграть марокканцам. В любом случае, матч действующих чемпионов Европы с Ираном станет битвой за путевку в плей-офф. Да, миссия невыполнима. Да, Кри Ро и компания явные фавориты. Однако ЧМ – это турнир, регулярно балующий болельщиков громкими сенсациями.

Кейруш назвал матч с Испанией «финалом Кубка Вселенной» для иранцев, однако биться на смерть его парни выйдут на обе игры, в этом можно не сомневаться.