"Как две капли воды": Иранец очень похож на Месси

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Ненастоящий Месси вызвал гул эмоций у болельщиков Петербурга. Все приняли его за «оригинал».

Фанат из Ирана приехал поболеть за свою сборную на первом матче Иран – Аргентина, в культурную столицу России. Однако спокойно ему это сделать не удалось. Из-за сильного сходства с аргентинским форвардом с ним все пытались сделать селфи, снять на камеру, попросить автограф.

Мужчина действительно «как две капли воды» с Лионелем Месси. Очереди, которые выстроились ради «подделки», только это и доказали.

Матч, на который и приехал иранец, был сыгран со счетом 0-1 в пользу Ирана.