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На ЧМ-2018 мужчине с билетом за 33 тыс предложили постоять в проходе

Сегодня, 14:51

Болельщики возмущены некоторыми «досадными недоразумениями», которые напрочь убивают веру в совершенство подготовки и проведения мундиаля. Приведенный случай доказывает это.

Как сообщил в социальной сети неравнодушный пользователь, на открытии ЧМ-2018 мужчине с билетом предложили постоять в проходе за 33 тысячи рублей. Случай мог бы показаться анекдотичным, если бы не одно обстоятельство. Болельщик с многолетним стажем купил билет не с рук, а вполне официально. На билете значилось место 27 в соответствующем секторе и ряду.

Однако, когда мужчина прошел по ряду, то не обнаружил места под такой цифрой. Стюарды бесстрастно, но вежливо сообщили, что, действительно, кресло должно присутствовать, но его просто не поставили. Ошиблись. Тут же болельщику предложили наблюдать за открытием ЧМ и стартовым матчем, стоя в проходе. Как сказал бы поручик Ржевский: «В проходе, за 33 тысячи? Оригинально».

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