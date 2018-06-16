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Чепиков ответил МИД Украины по поводу срыва Чемпионата по футболу

Сегодня, 13:25

Депутат Госдумы отреигировал на «вызов» Павла Климкина по поводу срыва Чемпионата мира. Он уверяет, что это попросту невозможно. 

На днях министр иностранных дел Украины агрессивно высказался по поводу Чемпионата по футболу, который проходит в России. Он призывает испортить праздник спорта в соседней стране. Он предлагал показывать всем болельщикам на стадионе фотографии политических заключенных.

Его слова не остались «не услышанными». Биатлонист и по совместительству член комитета по физической культуре в Думе прокомментировал, что «такими поступками Украина только дискредитирует себя». Также Сергей Чепиков поделился увиденным. Говорил, что видел болельщиков из Украины, которые искренне радовались победам команд.

Депутат успокоил граждан, сказав, что сорвать соревнования «невозможно», организация на высшем уровне.

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