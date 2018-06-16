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Касерес рассказал о необходимости выхода из группы для сборной Уругвая и России

Сегодня, 12:48

После победного матча, министр спорта Уругвая заявил, что как сборной России, так и их сборной необходимо выйти из группы. Также поделился мнением о «первой» победе для команд на Чемпионате. 

Фернандо Касерес доволен победой своей сборной на первом матче Уругвай – Египет. Кстати, гол был забит Хосе Хименесом с «Атлетико». Счет был 1-0 и это дало им второе место в турнирной таблице группы А. Плюс ко всему, с 1970 года уругвайцы не побеждали ни один матч на ЧМ. Это великое событие для страны.

Министр уверен, что победа даст больше мотивации и сил играть лучше, что, естественно, скажется на результате. Поэтому на пресс-конференции Касерес заявил о выходе двух сборных из группы. Он верит в их успех.

Россия же является пока что лидером группы А после разгромной победы над Саудовской Аравией со счетом 5-0.

Теперь все зависит от финальной игры перед выходом из группы. Состоится матч Россия – Уругвай 25 июня на стадионе в Самаре.

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