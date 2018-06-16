Тренер сборной Нигерии опроверг информацию о запрете общаться с россиянками своей команде

Сегодня, 11:23

Недавно, главный тренер сборной Нигерии поделился с журналистами информацией, что запрещает общаться с русскими девушками своей команде. Однако уточнил, что только у капитана есть такая возможность – у Оби Микела возлюбленная из России.

Чемпионат мира – это очень важное событие для спортсменов. Поэтому тренеры то ли дело пытаются уберечь их от лишней траты сил.

Но через некоторое время тренер все же опроверг эту информацию, сказав, что это была лишь шутка назойливому журналисту. Гернот Рор также отметил, что дисциплина в футболе на первом месте. Старший тренер заметил и огромное гостеприимство страны. И полностью уверен в поддержке своей команды болельщиков.

К слову, именно сегодня, 16-го июня, сборная Нигерии впервые выйдет на футбольное поле. Игра будет в Калининграде, начало в 19:50 по московскому времени.