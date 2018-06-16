Британская чудо-свинья предсказала полуфиналистов ЧМ-2018

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У кота-оракула Ахилла появился конкурент. Мистический поросенок Маркус из Англии, обладающий магическими способностями, предвидел четыре страны, которые достигнут полуфинальной стадии футбольного Чемпионата мира в России.

Британская чудо-свинья из Дербишира предсказала попадание Бельгии, Аргентины, Нигерии и Уругвая в полуфинал ЧМ-2018, поедая отмеченные национальными флагами яблоки. У англичан есть все основания доверять Маркусу, ведь он правильно предсказал исход ЧМ-2014 в Бразилии, итоги референдума по Brexit и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Накануне чудо-свинья предсказала триумф Уругвая в драматическом матче с египтянами.

«Маркус - седьмой поросенок седьмой свиньи. Магия чисел наделила его сверхъестественными способностями», - рассказал СМИ Джульетт Стивенс, владелец чудо-хряка.

Британец имеет около 100 животных на своей ферме, однако Маркус занимает «особое место в его сердце». У свиньи-предсказателя прекрасная индивидуальность, он абсолютно невозмутим окружающей его суетой, рассказывает Стивенс.

Бывали в прогнозах Маркуса и серьезные просчеты. В 2016 году поросенок съел яблоки за победу Дерби Каунти в матче против Халл Сити в плей-офф Чемпионшипа. Как итог, «бараны» проиграли со счетом 3:0. Однако в ответной встрече Дерби реваншировались, одержав победу 2:0. Как знать, возможно, волшебный хряк предвидел результат второй игры, а глупые людишки попросту не поняли его.

Забегая наперед, стоит отметить, чудо-свинья предсказала полуфиналистов ЧМ-2018 неправильно, ведь пути Бельгии, Аргентины, Нигерии и Уругвая пересекаются на более ранних стадиях. Да и вообще, ставить на попадание Нигерии в ТОП-4 мундиаля – прямая дорога на мангал.

У Маркуса остается попытка заранее выбрать победителя, ведь за победу на ЧМ-2018 все еще продолжают бороться все 32 команды.