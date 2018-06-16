Футболист «Арсенала» взорвал Instagram спасением утят из бассейна

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Сборная Уэльса не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018 в России, поэтому Аарон Рэмзи на время отпуска превратился из спортсмена в зоозащитника. Интернет восхитил добрый поступок «канонира».

В Instagram футболист «Арсенала» опубликовал ролик со спасением утят из домашнего пустого бассейна. Перепуганные птенцы забились в угол, безуспешно зовя маму-утку на помощь. Воссоединению семейства поспособствовал Рэмзи, посадивший всех утят в корзинку и транспортировавший потеряшек к пруду. Поступок «канонира» взорвал Сеть, собрав множество восторженных комментариев.

Примечательно, часть приключений Рэмзи и утят не попала на видео. По дороге к пруду, один птенчик совершил побег, из-за чего футболисту «Арсенала» пришлось вылавливать его на улице с уже заполненной корзиной в руках. Благо, «миссию» зоозащитника игрок «Арсенала» прошел на отлично.