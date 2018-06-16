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Английский болельщик ради ЧМ-2018 уволился с работы и приехал в Волгоград на велосипеде

Сегодня, 09:19

Путешествие для 26-летнего Генри Дакворта оказалось нелегким, но поучительным. Фанат не заметил по дороге медведей, зато испытал на себе тепло российского гостеприимства.

Английский болельщик ради ЧМ-2018 уволился с работы и приехал в Волгоград на велосипеде. Более четырех тысяч километров Генри преодолел почти за три месяца. За это время путешественник испытал много приключений, но все они носили, скорее познавательный характер. Добравшись в срок до Волгоградской области, Дакворд был вынужден остановиться из-за поломки транспортного средства.

Однако сельский житель не только на сутки приютил англичанина у себя в доме, но и помог отремонтировать велосипед.

Приехав в Волгоград, английский болельщик поселился в семье местных энтузиастов велопутешествий. Дакворд уже успел ознакомиться с достопримечательностями города и русской кухней. При этом, гостю из туманного Альбиона более всего понравился компот, а также, жареная картошка с грибами и салом. Генри потрясла Волга, он не ожидал, что река возле большого города может быть такой широкой и чистой.

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