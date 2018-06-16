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«Дерьмо случается»: Тренера сборной Испании не впечатлил хет-трик Роналду

Сегодня, 08:49

Фернандо Йерро прокомментировал результативную ничью с Португалией в рамках первого тура ЧМ-2018, похвалив своих подопечных за отличную игру.

«Дерьмо случается, и это нормально. Когда играешь против звезды масштаба Криштиану Роналду, бывают сбои», - прокомментировал исход вчерашнего поединка Фернандо Йерро.

Тренера сборной Испании не впечатлил хет-трик капитана португальцев, так как он не поменял бы ни одного из своих подопечных на лучшего игрока мира.

Накануне на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся пока что самый зрелищный матч ЧМ-2018 в России. Сборные Испании и Португалии расписали сверхрезультативную ничью 3:3. У «Красной фурии» дублем отметился форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста, еще один гол на счету защитника «Реала» Начо. Действующих чемпионов Европы от поражения спас Криштиану Роналду, оформивший первый хет-трик на текущем мундиале.

Ничья фаворитов позволила скромному Ирану захватить лидерство в группе В. Подопечные Карлуша Кейроша вырвали победу у Марокко на 95-й минуте встречи.

16 июня на ЧМ-2018 стартуют в полном составе группы С и D. В 12:00 сыграют французы с австралийцами, в 15:00 Аргентина проверит на прочность Исландию, в 18:00 Перу сойдется с Данией, а завершится игровой день противостоянием Хорватии и Нигерии (21:00).

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