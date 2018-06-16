Сегодня, 07:54

Администрация желает наблюдать сотни залпов не менее чем 9 минут. Фееричный финал международного мероприятия надолго запомнится болельщикам и ростовчанам своим размахом.

В сметной документации значится, что от исполнителя работ хотели бы увидеть идеальную работу на протяжении 9 минут. За этот отрезок времени нужно реализовать залпы салютов: : «голубые пионы», «короны с зеленым и голубым центром», «серебряные хвосты» и многие другие. За эту услугу Ростов выложит почти полмиллиона.

Салют закрытия ЧМ-2018 станет одним из уникальных мероприятий, который ожидают не только поклонники футбола, но и дети. Соцсети кипят обсуждением секрета успеха сборной России. Главной причиной победы сборной кроется в покровительстве со стороны Ольги Бузовой.